NFL pinta de cempasúchil el Día de Muertos en CDMX

La entrada es gratuita con registro previo hasta el 2 de noviembre
Aficionados de todas las edades pueden visitar el Frontón Bucareli en la CDMX
Aficionados de todas las edades pueden visitar el Frontón Bucareli en la CDMX
Ciudad de México (MiMorelia.com).- El sonido de los tambores, el aroma del cempasúchil y los gritos de “¡Touchdown!” se mezclan en el Frontón Bucareli de la Ciudad de México, donde la NFL celebró, por segundo año consecutivo, su peculiar homenaje al Día de Muertos con la campaña “Hasta la Muerte”.

Aficionados de los 49ers, Raiders, Dolphins, Rams, Steelers y otros equipos con fuerte presencia en México, conviven en un ambiente donde el futbol americano y las tradiciones mexicanas se abrazaron en una tarde inolvidable.

La entrada es gratuita y el evento se mantendrá abierto hasta el 2 de noviembre, aunque para acceder es indispensable realizar un registro previo en event.nfl.com/mexico/2025/es/registration, donde los asistentes recibirán un código QR necesario para ingresar.

Dentro de las instalaciones podrás ver a catrinas representado a cada equipo, la tienda oficial con artículos edición limitada diseñados con motivos de Día de Muertos.

