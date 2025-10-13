NFL pinta de cempasúchil el Día de Muertos en CDMX

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El sonido de los tambores, el aroma del cempasúchil y los gritos de “¡Touchdown!” se mezclan en el Frontón Bucareli de la Ciudad de México, donde la NFL celebró, por segundo año consecutivo, su peculiar homenaje al Día de Muertos con la campaña “Hasta la Muerte”.

Aficionados de los 49ers, Raiders, Dolphins, Rams, Steelers y otros equipos con fuerte presencia en México, conviven en un ambiente donde el futbol americano y las tradiciones mexicanas se abrazaron en una tarde inolvidable.