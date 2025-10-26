Nevado de Toluca continuará cerrado hasta nuevo aviso, reiteran

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar de que autoridades federales habían anunciado la reapertura del cráter del Nevado de Toluca a partir del 18 de octubre, la administración del Área de Protección de Flora y Fauna (APFFNT) informó, a través de redes sociales, que el sitio permanece cerrado de manera indefinida.
En la publicación más reciente, la APFFNT reiteró que el cierre continuará hasta que se garantice la seguridad de los visitantes, sin ofrecer una nueva fecha de apertura. Este anuncio contradice lo difundido anteriormente sobre un regreso gradual bajo lineamientos específicos para visitantes.
Entre los lineamientos previamente anunciados se incluía que el acceso sería exclusivamente a pie, desde el Parque de Los Venados, con un recorrido de cinco kilómetros hasta el cráter. Además, se establecía un horario de martes a domingo, entre las 08:00 y 15:00 horas, y se requería equipo adecuado para montaña.
También se había detallado que no se permitiría el ingreso de mascotas, y que personas con padecimientos cardíacos o respiratorios deberían abstenerse de subir. Sin embargo, con la actualización más reciente, dichas condiciones quedan suspendidas hasta nuevo aviso.
El Nevado de Toluca permanece así cerrado al turismo, tras el accidente ocurrido en agosto donde una camioneta con visitantes volcó en la zona. La reapertura dependerá de la evaluación del Grupo Técnico de Contingencias, encabezado por la Conanp y autoridades del Estado de México.
rmr