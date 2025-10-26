Nevado de Toluca continuará cerrado hasta nuevo aviso, reiteran

Entre los lineamientos previamente anunciados se incluía que el acceso sería exclusivamente a pie, desde el Parque de Los Venados, con un recorrido de cinco kilómetros hasta el cráter. Además, se establecía un horario de martes a domingo, entre las 08:00 y 15:00 horas, y se requería equipo adecuado para montaña.

También se había detallado que no se permitiría el ingreso de mascotas, y que personas con padecimientos cardíacos o respiratorios deberían abstenerse de subir. Sin embargo, con la actualización más reciente, dichas condiciones quedan suspendidas hasta nuevo aviso.

El Nevado de Toluca permanece así cerrado al turismo, tras el accidente ocurrido en agosto donde una camioneta con visitantes volcó en la zona. La reapertura dependerá de la evaluación del Grupo Técnico de Contingencias, encabezado por la Conanp y autoridades del Estado de México.