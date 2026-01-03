Netflix y CDMX lanzan talleres gratuitos de cine exclusivos para mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer la participación de mujeres en el sector audiovisual, Netflix y el Gobierno de la Ciudad de México anunciaron una nueva serie de talleres gratuitos que comenzarán a partir del primer trimestre de 2026.

La iniciativa forma parte de la Alianza para el Desarrollo Audiovisual Gobierno de la CDMX–Netflix, y estará enfocada en capacitar a mujeres en áreas técnicas y creativas de la industria del cine y la televisión, como producción, dirección y gerencia de locaciones.

Tres talleres especializados para mujeres

Los talleres estarán dirigidos exclusivamente a mujeres interesadas en desarrollarse profesionalmente en la industria audiovisual. Cada módulo abordará una disciplina específica y será impartido por profesionales reconocidos en sus respectivas áreas:

1. Gerencia de locaciones para cine y televisión

Impartido por Gerentes de Locaciones México (GLM), este taller se centrará en cómo buscar, gestionar y coordinar espacios de rodaje, incluyendo la tramitación de permisos, la logística territorial y el trato con comunidades.

2. Asistencia de producción en sets de filmación

La Asociación Mexicana de Filmadoras (AMFI) será responsable de este módulo, que capacitará en organización del rodaje, elaboración de llamados, coordinación de equipos y resolución de imprevistos.

3. Dirección cinematográfica con enfoque práctico

También impartido por la AMFI, este taller se enfocará en fortalecer el liderazgo creativo de las mujeres directoras, trabajando con guion, elenco y equipo técnico para transformar ideas en lenguaje audiovisual.

Formación, equidad y proyección internacional

Desde la Secretaría de Cultura de la CDMX, se destacó que esta alianza con Netflix busca cerrar brechas de género, especialmente en áreas donde históricamente las mujeres han tenido menor representación, como la dirección y la producción ejecutiva.

Netflix, por su parte, ha reiterado que su compromiso con México no se limita a la producción de contenido, sino también al desarrollo del talento local y la profesionalización de la industria. En 2025, la empresa anunció una inversión de mil millones de dólares para impulsar series y películas en el país.

Contexto: antecedentes y expansión

Esta iniciativa da seguimiento al Primer Taller de Escritura de Guion Cinematográfico y Televisivo, realizado entre octubre y diciembre de 2025, en el que participaron 56 personas. Durante ese programa se trabajaron proyectos originales de cortometrajes, largometrajes y series.

En la clausura de dicho taller, autoridades culturales adelantaron que las siguientes convocatorias estarían enfocadas exclusivamente en mujeres, lo que dio pie al anuncio actual.

¿Cómo inscribirse?

Aunque las fechas exactas de inicio y requisitos aún no han sido publicados, la Secretaría de Cultura capitalina informó que en los próximos días se dará a conocer la convocatoria oficial en sus canales institucionales.

Los talleres serán gratuitos, y la selección de participantes considerará el interés y perfil de cada aspirante, de acuerdo con el enfoque del taller solicitado.

