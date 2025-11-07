Necesario, convocar a los hombres para combatir la violencia: Citlalli Hernández Mora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México llevó a cabo el Foro “Hombres por la Prevención de la Violencia contra las Mujeres”, un diálogo con sociedad civil, academia y activistas, con el objetivo de plantear una ruta de acciones que desde el gobierno se puedan llevar a cabo para incorporar a los hombres en la tarea de construir igualdad y erradicar la violencia.

En su mensaje de bienvenida, la titular de la dependencia, Citlalli Hernández Mora, señaló que para trabajar por un cambio cultural que permita construir una nueva convivencia basada en el respeto y la igualdad es necesario “convocar a los hombres”.

“Vivimos un momento global neofascista con discursos profundamente misóginos, machistas y ante las dinámicas de avance de algunos derechos, pareciera que el neofascismo está preparado para jalar a los sectores que se sienten excluidos. Entonces también sabemos que hablar, convocar a los hombres es importante”, subrayó Hernández Mora, y aclaró que la lucha es contra el patriarcado y el machismo, no contra ellos.