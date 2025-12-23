México

Navidad con riesgo: cómo evitar el alcohol adulterado

El alcohol adulterado puede causar intoxicaciones severas y daños irreversibles
Todas las botellas legales deben portar marbete fiscal del SAT
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de luces, villancicos y brindis interminables, un enemigo invisible suele colarse en las mesas de Navidad y Fin de Año: el alcohol adulterado. Basta una botella falsa para convertir la celebración en una urgencia médica, y un detalle mínimo —una etiqueta— puede marcar la diferencia entre la vida y la tragedia.

La advertencia no es menor. A través de un comunicado oficial, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llamó a los consumidores a verificar la autenticidad de las bebidas alcohólicas antes de comprarlas, sobre todo en esta temporada de alta demanda, cuando el mercado ilegal se fortalece y los riesgos a la salud se multiplican.

En México, todas las bebidas alcohólicas legales deben portar una etiqueta de control fiscal y sanitario, conocida como marbete, emitida por el SAT y regulada por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Este distintivo certifica el origen legal del producto y debe estar adherido o impreso en envases con capacidad no mayor a cinco litros.

Tipos de marbete:

  • Verde: bebidas de producción nacional

  • Color vino: bebidas importadas

Desde 2018, el SAT ha impreso más de 4 mil 516 millones de marbetes, convirtiéndolos en el principal mecanismo para combatir la adulteración y el contrabando.

Cada marbete cuenta con un código QR, que al escanearse permite conocer de inmediato:

  • Procedencia de la bebida

  • Datos del fabricante o importador

  • Legalidad del producto

  • La autoridad fiscal recomienda desconfiar si:

  • La tipografía es borrosa o la tinta luce deficiente

  • El código QR no arroja información o no coincide con la bebida

  • El marbete está roto, mal colocado o alterado

Una botella sin marbete, o con uno apócrifo, puede contener sustancias altamente tóxicas, capaces de provocar desde ceguera hasta la muerte.

Con estas medidas, la autoridad busca proteger la salud pública, reforzar el combate al mercado ilegal y evitar que una celebración termine en tragedia.

