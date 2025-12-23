Navidad con riesgo: cómo evitar el alcohol adulterado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de luces, villancicos y brindis interminables, un enemigo invisible suele colarse en las mesas de Navidad y Fin de Año: el alcohol adulterado. Basta una botella falsa para convertir la celebración en una urgencia médica, y un detalle mínimo —una etiqueta— puede marcar la diferencia entre la vida y la tragedia.

La advertencia no es menor. A través de un comunicado oficial, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llamó a los consumidores a verificar la autenticidad de las bebidas alcohólicas antes de comprarlas, sobre todo en esta temporada de alta demanda, cuando el mercado ilegal se fortalece y los riesgos a la salud se multiplican.