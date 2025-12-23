Navidad con riesgo: cómo evitar el alcohol adulterado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de luces, villancicos y brindis interminables, un enemigo invisible suele colarse en las mesas de Navidad y Fin de Año: el alcohol adulterado. Basta una botella falsa para convertir la celebración en una urgencia médica, y un detalle mínimo —una etiqueta— puede marcar la diferencia entre la vida y la tragedia.
La advertencia no es menor. A través de un comunicado oficial, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llamó a los consumidores a verificar la autenticidad de las bebidas alcohólicas antes de comprarlas, sobre todo en esta temporada de alta demanda, cuando el mercado ilegal se fortalece y los riesgos a la salud se multiplican.
En México, todas las bebidas alcohólicas legales deben portar una etiqueta de control fiscal y sanitario, conocida como marbete, emitida por el SAT y regulada por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Este distintivo certifica el origen legal del producto y debe estar adherido o impreso en envases con capacidad no mayor a cinco litros.
Verde: bebidas de producción nacional
Color vino: bebidas importadas
Cada marbete cuenta con un código QR, que al escanearse permite conocer de inmediato:
Procedencia de la bebida
Datos del fabricante o importador
Legalidad del producto
La autoridad fiscal recomienda desconfiar si:
La tipografía es borrosa o la tinta luce deficiente
El código QR no arroja información o no coincide con la bebida
El marbete está roto, mal colocado o alterado
Con estas medidas, la autoridad busca proteger la salud pública, reforzar el combate al mercado ilegal y evitar que una celebración termine en tragedia.
RPO