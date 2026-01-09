Natanael Cano obtiene amparo y evita arresto en Sonora; seguirá proceso en libertad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, de 24 años, logró evitar su arresto luego de que un juez le concediera un amparo que le permitirá continuar su proceso legal en libertad.

Un juez oral penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial de Sonora había emitido una orden de aprehensión contra el intérprete, sin que hasta ahora se conozca públicamente el motivo exacto de dicha medida. Sin embargo, el equipo legal del cantante solicitó un juicio de amparo el pasado 31 de diciembre, el cual fue concedido por la jueza Yadira Dórame Enríquez.

Con este recurso legal, Natanael Cano podrá enfrentar el proceso en libertad provisional mientras se define su situación jurídica en próximas audiencias.

Antecedente por cohecho

El cantante fue vinculado a proceso en 2024 por el delito de cohecho, tras ser acusado de intentar sobornar a elementos de tránsito luego de ser detenido por conducir a exceso de velocidad. En ese entonces, un juez determinó suspender el proceso condicionalmente, permitiendo que Cano cumpliera con ciertas medidas en lugar de pisar la cárcel.

Aunque no se ha confirmado si la nueva orden de arresto está relacionada con este mismo caso, existe la posibilidad de que sea por una causa distinta o por incumplimiento de medidas previas.