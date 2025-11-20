En México ya nadie es silenciado, ya nadie es perseguido por pensar distinto: Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “En México nadie es silenciado o perseguido por pensar distinto y eso es una conquista del pueblo”, aseguró la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su discurso en el Zócalo capitalino con motivo del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Desde el corazón político del país, la mandataria delineó una visión optimista del momento histórico que, asegura, vive México. “Hoy el poder ya no se usa para someter, sino para servir. Ya no hay imposiciones ni privilegios; hay Constitución y democracia”, expresó frente a una multitud congregada para conmemorar una de las gestas históricas más significativas del país.

La presidenta aprovechó el marco del acto cívico para vincular la Revolución Mexicana con la llamada Cuarta Transformación. A su juicio, el movimiento que encabeza representa “una transformación pacífica, decidida mayoritariamente por el pueblo de México, que reivindica la justicia, la libertad y la prosperidad compartida”.

Añadió que el gobierno actual ya no es “un club de privilegios”, pues dejó de ser un espacio reservado para unos cuantos, en clara referencia a regímenes anteriores.

Durante su discurso, Sheinbaum dirigió una crítica frontal a la ultraderecha mexicana, al compararla con el régimen porfirista al que calificó como una dictadura. “Quienes reivindican la mano dura y la fuerza por encima de la Ley son parte de la ultraderecha. No conocen la historia de México ni al pueblo”, advirtió.

Recordó cómo en el Porfiriato se persiguió a opositores como Francisco I. Madero, quien, dijo, fue encarcelado por sus ideas. En contraste, insistió en que hoy México vive una etapa en la que la libertad se ejerce desde abajo, no se otorga desde arriba.

¿Tú qué opinas? ¿Hoy en México se garantiza verdaderamente la libertad de pensamiento y expresión?