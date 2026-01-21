Nada ha sido regalado: Celeste Ascencio defiende igualdad real en la 4T

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un posicionamiento fechado el 21 de enero de 2026, la legisladora Reyna Celeste Ascencio Ortega refrendó su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación y defendió la participación de las mujeres en la vida política de México bajo condiciones de igualdad.

En el documento, Ascencio Ortega subraya que en Morena las candidaturas no se negocian ni se conceden, sino que se construyen mediante trabajo territorial, cercanía con la gente y respeto a los estatutos internos del partido.

“Las mujeres hemos sido parte fundamental de la historia de este país. Nada nos ha sido regalado. Hoy, que México tiene una mujer presidenta que lucha por la igualdad sustantiva y que lo demuestra con hechos, queda claro que no necesitamos que se nos ceda nada: tenemos derecho a participar y contender en igualdad de condiciones”, puntualizó.