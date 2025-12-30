Nace el primer pingüino barbijo latinoamericano… y es mexicano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México acaba de escribir una página inesperada —y helada— de su historia ambiental: el nacimiento del primer pingüino barbijo en cautiverio de toda Latinoamérica, un logro científico sin precedentes que coloca al país en el mapa internacional de la conservación de fauna polar.
El hecho ocurrió durante la temporada decembrina en Sealand León, en Guanajuato, bajo la operación de Ventura Entertainment, donde especialistas lograron reproducir con éxito a una de las especies más sensibles del planeta fuera de su hábitat natural. El pingüino barbijo, originario del Atlántico Sur y la Península Antártica, es fácilmente reconocible por la fina línea negra bajo su rostro, similar a una barbilla, pero también por su alta vulnerabilidad a los cambios ambientales.
La reproducción de esta especie representó un reto técnico mayúsculo. Los pingüinos barbijos habitan ecosistemas extremos y dependen de condiciones muy específicas de temperatura, iluminación, nutrición y manejo veterinario. El equipo de acuarística y medicina especializada superó el desafío mediante protocolos estrictos de seguimiento biológico, marcando un antes y un después en la zoología latinoamericana, informaron responsables del proyecto.
Casi de forma paralela, la Ciudad de México celebró otro acontecimiento histórico. El Acuario Inbursa anunció el nacimiento de cuatro crías de pingüino gentoo, resultado de más de siete años de trabajo continuo en su programa de reproducción.
Entre ellas destacó un ejemplar con un valor simbólico especial: el descendiente directo de Alex, el pingüino que años atrás se ganó el cariño del público como el “primer pingüino chilango”. Con este nacimiento, Alex se convirtió en el primer pingüino subantártico nacido en la capital del país en dejar descendencia completamente mexicana.
Las autoridades de Sealand León y Acuario Inbursa invitaron a las familias a conocer a los nuevos ejemplares, subrayando que estos nacimientos posicionan a México como referente internacional en la preservación de especies antárticas.
RPO