Nace el primer pingüino barbijo latinoamericano… y es mexicano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México acaba de escribir una página inesperada —y helada— de su historia ambiental: el nacimiento del primer pingüino barbijo en cautiverio de toda Latinoamérica, un logro científico sin precedentes que coloca al país en el mapa internacional de la conservación de fauna polar.

El hecho ocurrió durante la temporada decembrina en Sealand León, en Guanajuato, bajo la operación de Ventura Entertainment, donde especialistas lograron reproducir con éxito a una de las especies más sensibles del planeta fuera de su hábitat natural. El pingüino barbijo, originario del Atlántico Sur y la Península Antártica, es fácilmente reconocible por la fina línea negra bajo su rostro, similar a una barbilla, pero también por su alta vulnerabilidad a los cambios ambientales.

La reproducción de esta especie representó un reto técnico mayúsculo. Los pingüinos barbijos habitan ecosistemas extremos y dependen de condiciones muy específicas de temperatura, iluminación, nutrición y manejo veterinario. El equipo de acuarística y medicina especializada superó el desafío mediante protocolos estrictos de seguimiento biológico, marcando un antes y un después en la zoología latinoamericana, informaron responsables del proyecto.