Multan a Ticketmaster con 5 mdp por fallas en preventa de BTS; reventas en la mira

La multa contra Ticketmaster asciende a más de 5 millones de pesos, y la empresa tiene 10 días hábiles para presentar pruebas y su defensa. El plazo vence el 12 de febrero.

⚠️ ¿Y las reventas?

En el mismo contexto, Profeco envió exhortos electrónicos a tres plataformas internacionales de reventa:

Viagogo (Suiza)

StubHub (Estados Unidos)

Helloticket (España)

Se les solicita respetar las leyes mexicanas, y de no obtener respuesta, se podrían aplicar sanciones, restricciones o iniciar procesos administrativos para limitar sus operaciones en el país.