Multan a Ticketmaster con 5 mdp por fallas en preventa de BTS; reventas en la mira

Profeco sancionó a Ticketmaster por irregularidades en la preventa de BTS en CDMX y advirtió a plataformas como Viagogo y StubHub que podrían enfrentar restricciones si no cumplen la ley
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un procedimiento por infracción a la ley (PIL) contra Ticketmaster, tras recibir denuncias por irregularidades en la venta de boletos para los conciertos del grupo BTS en la Ciudad de México.

Además, exhortó a plataformas de reventa como Viagogo, StubHub y Helloticket para que se ajusten a la legislación mexicana.

La multa contra Ticketmaster asciende a más de 5 millones de pesos, y la empresa tiene 10 días hábiles para presentar pruebas y su defensa. El plazo vence el 12 de febrero.

⚠️ ¿Y las reventas?

En el mismo contexto, Profeco envió exhortos electrónicos a tres plataformas internacionales de reventa:

  • Viagogo (Suiza)

  • StubHub (Estados Unidos)

  • Helloticket (España)

Se les solicita respetar las leyes mexicanas, y de no obtener respuesta, se podrían aplicar sanciones, restricciones o iniciar procesos administrativos para limitar sus operaciones en el país.

