Multan a Ticketmaster con 5 mdp por fallas en preventa de BTS; reventas en la mira

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un procedimiento por infracción a la ley (PIL) contra Ticketmaster, tras recibir denuncias por irregularidades en la venta de boletos para los conciertos del grupo BTS en la Ciudad de México.
Además, exhortó a plataformas de reventa como Viagogo, StubHub y Helloticket para que se ajusten a la legislación mexicana.
La multa contra Ticketmaster asciende a más de 5 millones de pesos, y la empresa tiene 10 días hábiles para presentar pruebas y su defensa. El plazo vence el 12 de febrero.
En el mismo contexto, Profeco envió exhortos electrónicos a tres plataformas internacionales de reventa:
Viagogo (Suiza)
StubHub (Estados Unidos)
Helloticket (España)
Se les solicita respetar las leyes mexicanas, y de no obtener respuesta, se podrían aplicar sanciones, restricciones o iniciar procesos administrativos para limitar sus operaciones en el país.
