"Mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos"; Sheinbaum felicita a Fátima Bosch, nueva Miss Universo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes 21 de noviembre, miles de mexicanos despertaron con la sorpresa de que Fátima Bosch se había coronado como la nueva Miss Universo 2025, por lo que las reacciones no se hicieron esperar, entre ellas, la de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Fue durante La Mañanera del Pueblo donde la mandataria federal se refirió a la originaria de Tabasco, esto a pocas horas de haberse llevado a cabo la final del certamen de belleza más importante del mundo, en Tailandia.
Durante la ronda de preguntas y respuestas, la presidenta aplaudió el actuar de Bosch, a quien celebró por haber alzado la voz cuando se presentó una injusticia.
“Muchas felicidades a ella. A mí me gustó de ella que levanta la voz en un momento donde siente que hay una injusticia contra ella, y es un ejemplo”, dijo.
Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta dejó claro que, para ella, el certamen tiene ciertos cuestionamientos; sin embargo, lo que remarcó fue la valentía de la tabasqueña por no quedarse callada y defenderse tras la disputa que tuvo con uno de los organizadores.
“Más allá del propio concurso, a mí me gustó que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia, y eso es un ejemplo para todas y todos los mexicanos y para las mujeres. Yo digo en los mítines: ‘ya quedó atrás aquella cosa que decían: calladita te ves más bonita’; las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos, y ella levanta la voz, dice: ‘hay una injusticia, no me parece’, se levanta, se va, tienen que pedirle disculpas y acaba ganando el concurso. Es un ejemplo de que cuando hay una injusticia, y particularmente para las mujeres, hay que levantar la voz”, dijo la presidenta.
RYE-