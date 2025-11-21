"Mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos"; Sheinbaum felicita a Fátima Bosch, nueva Miss Universo

Fue durante La Mañanera del Pueblo donde la mandataria federal se refirió a la originaria de Tabasco, esto a pocas horas de haberse llevado a cabo la final del certamen de belleza más importante del mundo, en Tailandia.

Durante la ronda de preguntas y respuestas, la presidenta aplaudió el actuar de Bosch, a quien celebró por haber alzado la voz cuando se presentó una injusticia.

“Muchas felicidades a ella. A mí me gustó de ella que levanta la voz en un momento donde siente que hay una injusticia contra ella, y es un ejemplo”, dijo.

Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta dejó claro que, para ella, el certamen tiene ciertos cuestionamientos; sin embargo, lo que remarcó fue la valentía de la tabasqueña por no quedarse callada y defenderse tras la disputa que tuvo con uno de los organizadores.

“Más allá del propio concurso, a mí me gustó que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia, y eso es un ejemplo para todas y todos los mexicanos y para las mujeres. Yo digo en los mítines: ‘ya quedó atrás aquella cosa que decían: calladita te ves más bonita’; las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos, y ella levanta la voz, dice: ‘hay una injusticia, no me parece’, se levanta, se va, tienen que pedirle disculpas y acaba ganando el concurso. Es un ejemplo de que cuando hay una injusticia, y particularmente para las mujeres, hay que levantar la voz”, dijo la presidenta.