Mujeres en Canadá se suman al 8M en solidaridad a mexicanas

La funcionaria aseguró que consulado general de México en Vancouver ha adoptado una política de igualdad de genero.

Al grito de “los programas no me cuidan, me cuidan mis amigas” el movimiento exige que le llegue el mensaje al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que no exista más impunidad, que se esclarezca y frene el tema de las desaparecidas.

