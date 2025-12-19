Mujeres de 60 a 64 años, atentas: ¿habrá más apoyo en 2026?

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas sociales más recientes del Gobierno de México. Impulsado en 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el esquema está dirigido a mujeres de 60 a 64 años, con el objetivo de fortalecer su autonomía económica antes de incorporarse a la pensión universal para adultos mayores.