Mujeres de 60 a 64 años, atentas: ¿habrá más apoyo en 2026?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A medida que 2026 se aproxima, miles de mujeres mexicanas que hoy reciben la Pensión Mujeres Bienestar observan con atención el calendario y los anuncios oficiales. La pregunta es legítima y urgente: ¿habrá un aumento en el apoyo económico bimestral? La respuesta, aunque todavía incompleta, abre una expectativa clara de continuidad y fortalecimiento.
La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas sociales más recientes del Gobierno de México. Impulsado en 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el esquema está dirigido a mujeres de 60 a 64 años, con el objetivo de fortalecer su autonomía económica antes de incorporarse a la pensión universal para adultos mayores.
Actualmente, las beneficiarias reciben 3 mil pesos de manera bimestral, un ingreso que, para muchas, representa la diferencia entre la dependencia económica y la posibilidad de cubrir necesidades básicas.
De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, se prevé que en los primeros días de enero de 2026 se abra un nuevo periodo de incorporación. Las interesadas deberán contar con:
Identificación oficial vigente
Acta de nacimiento
CURP (impresión reciente)
Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)
Teléfono de contacto
Llenar el Formato Bienestar
RPO