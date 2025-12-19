México

Mujeres de 60 a 64 años, atentas: ¿habrá más apoyo en 2026?

Bienestar confirmó aumentos para 2026, aunque sin monto definido
Actualmente el apoyo es de 3 mil pesos bimestrales
Actualmente el apoyo es de 3 mil pesos bimestralesESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A medida que 2026 se aproxima, miles de mujeres mexicanas que hoy reciben la Pensión Mujeres Bienestar observan con atención el calendario y los anuncios oficiales. La pregunta es legítima y urgente: ¿habrá un aumento en el apoyo económico bimestral? La respuesta, aunque todavía incompleta, abre una expectativa clara de continuidad y fortalecimiento.

Contexto

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas sociales más recientes del Gobierno de México. Impulsado en 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el esquema está dirigido a mujeres de 60 a 64 años, con el objetivo de fortalecer su autonomía económica antes de incorporarse a la pensión universal para adultos mayores.

Actualmente, las beneficiarias reciben 3 mil pesos de manera bimestral, un ingreso que, para muchas, representa la diferencia entre la dependencia económica y la posibilidad de cubrir necesidades básicas.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, confirmó que en 2026 todos los programas sociales tendrán continuidad y aumentos, incluida la Pensión Mujeres Bienestar, aunque aclaró que los nuevos montos aún no han sido definidos públicamente.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, se prevé que en los primeros días de enero de 2026 se abra un nuevo periodo de incorporación. Las interesadas deberán contar con:

  • Identificación oficial vigente

  • Acta de nacimiento

  • CURP (impresión reciente)

  • Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

  • Teléfono de contacto

  • Llenar el Formato Bienestar

Te puede interesar:
México, país de AL donde más creció la clase media; "se llama 4T", dice Sheinbaum
Actualmente el apoyo es de 3 mil pesos bimestrales

RPO

Apoyos sociales
Pensión Mujeres Bienestar

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com