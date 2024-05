Mujer se niega a quitar bolsa de asiento desocupado en el transporte público y usuarios la confrontan [Video]

En el video que rápidamente ha comenzado a circular, se escucha cómo varias personas le piden a la señora que quite sus pertenencias para sentarse, a lo que la mujer responde que no lo va a hacer.

El operador del vehículo amaga con pedirle que se baje y la mujer responde: “Atrévete, atrévete. Y todos riéndose, ¿verdad?”, por lo que la persona que documentó el hecho explica lo ocurrido. “La señora está ahí con una bolsa en el asiento y no deja sentar a nadie, ¿dónde están los hijos de la doña para que le compren un carro”, narra.

En el mismo video, la mujer señala que no puede quitarla porque no puede mover su pierna, no obstante, el chofer menciona que no es verdad el argumento, “señora, yo la conozco y siempre hace lo mismo”, reclama el operador.

Más tarde, un hombre que aparentemente usa bastón y que asegura no poder estar mucho tiempo parado, se recarga en el asiento, lo que hace estallar a la denunciada, empujando al hombre, luego el vídeo es cortado sin conocer el desenlace de lo ocurrido.