Mujer roba a chofer de combi y todo quedó grabado en video

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una cámara de seguridad instalada en una unidad de transporte público captó el momento en que una mujer robó dinero al conductor de una combi en Zumpango, Estado de México.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de diciembre y el video se difundió rápidamente a través de redes sociales, causando sorpresa entre los usuarios por la manera en que se desarrolló el incidente.

En las imágenes se observa a la mujer subir a la unidad y sentarse en el asiento del copiloto. Cuando el conductor desciende, ella aprovecha el momento: primero lanza una mirada hacia atrás para asegurarse de que nadie la observa y, enseguida, sustrae lo que aparentemente es dinero en efectivo. Al final, mantiene una conversación con el chofer como si nada hubiera ocurrido.

Hasta el momento, no se ha reportado si el conductor presentó una denuncia formal o si las autoridades han iniciado una investigación.