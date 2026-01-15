Mujer queda herida tras quedar atrapada en molino de carne en mercado de CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer resultó lesionada tras quedar prensada de una mano en un molino de carne dentro de una carnicería, ubicada en el mercado público de la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.
El incidente fue reportado a través de la frecuencia de radio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), cuyos elementos acudieron al lugar, donde encontraron a una joven con la mano derecha atrapada en la máquina utilizada para moler carne.
Debido a la complejidad del caso y al riesgo que implicaba intentar liberar la extremidad en el sitio, los policías solicitaron apoyo de servicios de emergencia. Al sitio llegaron elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes evaluaron la situación.
La víctima fue trasladada a un hospital con el molino aún adherido a su mano, a fin de que personal médico especializado realizara las maniobras necesarias para su atención
Hasta el momento, no se ha dado a conocer el estado de salud actualizado de la joven. Tampoco se ha informado si el establecimiento donde ocurrió el hecho fue clausurado o si se iniciará alguna investigación por parte de las autoridades competentes.
rmr