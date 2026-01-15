Mujer queda herida tras quedar atrapada en molino de carne en mercado de CDMX

Debido a la complejidad del caso y al riesgo que implicaba intentar liberar la extremidad en el sitio, los policías solicitaron apoyo de servicios de emergencia. Al sitio llegaron elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes evaluaron la situación.

La víctima fue trasladada a un hospital con el molino aún adherido a su mano, a fin de que personal médico especializado realizara las maniobras necesarias para su atención

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el estado de salud actualizado de la joven. Tampoco se ha informado si el establecimiento donde ocurrió el hecho fue clausurado o si se iniciará alguna investigación por parte de las autoridades competentes.

rmr