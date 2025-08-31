Mujer queda detenida tras atacar a médico por darle consejo sobre su peso, en Chihuahua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer fue detenida en Chihuahua tras agredir con una navaja a un médico; el reporte señala que el ataque ocurrió luego de que el especialista le recomendó bajar de peso para mejorar su salud.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, los hechos ocurrieron el pasado 28 de julio, alrededor de las 09:00 horas, al interior de la clínica número 04 del IMSS, ubicada en la colonia Ávalos de la capital del estado.

Según la investigación ministerial, la mujer, identificada como Claudia T. G., se encontraba en consulta médica cuando, de forma sorpresiva, intentó apuñalar al doctor con una navaja. La víctima logró cubrirse con una silla y fue auxiliada por personal de la Unidad Médica, quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de seguridad pública.

Medios locales indican que el ataque habría sido motivado por la molestia de la paciente ante la sugerencia del médico sobre la necesidad de perder peso por razones de salud.