Mujer golpea a policía del Metro de la CDMX tras tumulto [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un altercado en el Metro de la Ciudad de México se volvió viral este jueves, luego de que una mujer confrontara a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras un incidente que involucró a su hijo.
Los hechos ocurrieron en una estación de la Línea 2, durante un momento de aglomeración en los andenes. Según testigos, el hijo de la mujer fue empujado en medio del tumulto, lo que desató su enojo. La madre comenzó a gritar a los oficiales y los acusó de no mantener el orden.
“Te dije que ibas a valer ver… Para eso les pagan, gatos de mier…”, gritó antes de cachetear a un agente y lanzarle varias patadas, de acuerdo con las imágenes captadas.
El momento fue registrado en dos videos de entre 45 y 57 segundos, que circularon en redes sociales a través del perfil del periodista Carlos Jiménez (@c4jimenez), conocido por documentar hechos violentos en la capital.
A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el Metro CDMX confirmó el incidente y señaló que los elementos agredidos pertenecen a la Policía Bancaria e Industrial.
Según el comunicado, los oficiales solicitaron a la mujer avanzar para no obstruir el paso, pero ella respondió con insultos y agresiones físicas. Posteriormente, se retiró del lugar sin ser detenida, mientras los agentes continuaron con su labor.
“El personal de las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos; Derechos Humanos y Asuntos Internos, darán acompañamiento jurídico al policía agredido, para la presentación de su denuncia ante las autoridades correspondientes”, informó el STC Metro.
mrh