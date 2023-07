Mujer droga a compañera de trabajo con gomita dulce que tenía fentanilo

Cuernavaca, Morelos (MiMorelia.com).- Una mujer intoxicó a su compañera de trabajo con una gomita dulce que tenía fentanilo por lo que tuvo que ser atendida en un hospital.

Se desconoce la razón de la agresora de dar el dulce intoxicado o si sabía si contenía la droga. Lo anterior ocurrió en el estado de Morelos.

La joven tras consumirla se sintió mal por lo que su gerente se la llevó a un hospital del IMSS sin embargo no la pudieron atender porque no se encontraba en el cuadro de atención a los derechohabientes, por lo que fue llevada con un médico particular.

La mamá de la trabajadora intoxicada señaló que el médico le hizo análisis y descubrió que había consumido fentanilo "es una droga muy adictiva", dijo el doctor.

Al parecer la joven necesito de un lavado de estómago. Finalmente, la madre señaló que en el trabajo de la mujer no le quisieron dar incapacidad a pesar de que la afectada presentaba síntomas de ansiedad.

Se desconoce también si hubo sanciones para la mujer que le dio el dulce a la víctima.

