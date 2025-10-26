Mujer da a luz en un auto con ayuda de policías en CDMX [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer dio a luz al interior de un automóvil particular mientras circulaba por calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. El parto fue asistido por mujeres oficiales de la Policía Auxiliar, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los hechos ocurrieron en la colonia Anzures, en la intersección de la calle Tolstoi y calzada General Mariano Escobedo. Un conductor solicitó ayuda a las oficiales, ya que su pareja, de 22 años de edad, presentaba contracciones y no había alcanzado a llegar a un hospital.

Las policías detuvieron el vehículo en un lugar seguro y solicitaron apoyo médico. Al notar que el parto era inminente, intervinieron desde el asiento trasero del automóvil, donde ocurrió el nacimiento.