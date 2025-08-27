Mujer conduce un dinosaurio en calles de la CDMX [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El arte del surrealismo encontró su escenario perfecto en la Ciudad de México, donde una mujer fue captada conduciendo un dinosaurio motorizado por las calles, desatando una ola de reacciones en redes sociales. La escena, digna de una película experimental, muestra cómo lo insólito es parte del día a día en la capital del país.

Una vez, Salvador Dalí dijo que “México es más surrealista que mis pinturas”, y esta escena lo reafirma. El video —que se volvió viral en cuestión de horas— muestra a una mujer desplazándose sobre un dinosaurio automático, mientras su hijo la sigue detrás.

El momento fue grabado en una vialidad capitalina, donde no es común ver este tipo de vehículos fuera de centros comerciales o plazas públicas. Sin embargo, la originalidad de la protagonista no pasó desapercibida.