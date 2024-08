Mujer amenaza a taquillera en Central de Autobuses, la apodaron "Lady Cancélamelo" [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer se hizo viral por pedir la cancelación de su boleto y la devolución de su dinero en una taquilla de la Terminal Central de Autobuses de Pasajeros de la Ciudad de Puebla (CAPU).

En el video se puede observar a una mujer muy enojada con la taquillera que la atiende, mientras discute es vista por varios viajeros e inclusive una Policía Auxiliar que tratan de mediar la situación.

La mujer insulta y amenaza a la taquillera, mencionando que si no le cancela el boleto que adquirió y le devuelve su dinero le va a tirar la computadora, mientras que la mujer que le atiende le pide que se calmé.

“Cancélamelo, te aviento la computadora hija de la chingada eh, no me voy a calmar, que me cancelen mi boleto, me vale madres, me devuelves mi dinero”.

La mujer apodada Lady Cancélamelo, en su enojo comienza a golpear el mostrador mientras siguen insultando a la taquillera diciéndole “ratera” y le exige su dinero.

Al final el video termina con la mujer muy enojada en el mostrador, pidiendo su devolución, por lo que no se supo el desenlace del video.