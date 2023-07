Mueren cinco mexicanos en accidente de helicóptero en el Everest

Manang Air helicopter 9N-AMV crashed at Lamjura, Solukhumbu. As per local police, 5 dead bodies found. On-board list:

Nepalese:

1)Capt. C.B. GURUNG

Mexican:

2)Mr. SIFUENTES G. FERANDO

3)Ms. GONZALEZ ABRIC

4)Ms. GONZALEZ OLACIO LUZ

5)Ms. SIFUENTES G. MARIA JOSE

6)Mr. RINCON ISMAEL