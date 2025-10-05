Muere Víctor Cruz Russek, esposo de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo falleció Víctor Cruz Russek, empresario originario de Chihuahua y esposo de la gobernadora Maru Campos, confirmó la mandataria en sus redes sociales.

El deceso ocurrió tras una batalla contra el cáncer de pleura, padecimiento que afectó su salud en los últimos meses. Aunque se mantenía alejado de la vida pública, Cruz Russek era conocido por su trayectoria en el sector automotriz y ganadero de la región norte del país.

Cruz Russek contrajo matrimonio con Maru Campos en 2024, luego de una relación que se mantuvo con discreción, aunque fue reconocida públicamente por ambos.