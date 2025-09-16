Muere víctima del incidente en Iztapalapa; presentaba falla orgánica múltiple

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Una de las personas lesionadas en el incidente registrado en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, falleció durante la madrugada de este 16 de septiembre, según confirmó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama.

A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), Batres informó que el paciente fue atendido en el Hospital Regional del ISSSTE “Gral. Ignacio Zaragoza”, donde perdió la vida luego de presentar una falla orgánica múltiple.

“Informo que lamentablemente esta madrugada falleció una persona lesionada en el hecho ocurrido en el Puente de la Concordia, Iztapalapa”, escribió el funcionario capitalino.

Asimismo, expresó sus condolencias a la familia de la víctima, con quienes —afirmó— se mantiene contacto por parte del gobierno local.