Muere un hombre de origen venezolano tras pelea en puesto de carnitas; hay un detenido, en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una persona originaria de Venezuela fue encontrada sin vida la mañana de este sábado en un establecimiento de venta de carnitas en la calle Río Lerma, colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Según el reporte de la SSC, la agresión se registró luego de una pelea en el lugar. Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro recibieron el aviso y policías acudieron al sitio, donde localizaron a un hombre con manchas hemáticas; los paramédicos diagnosticaron fallecimiento en el lugar.

Varias personas señalaron a un joven de 18 años como posible responsable de la agresión. El presunto agresor fue detenido y quedó puesto a disposición del agente del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Las autoridades ministeriales realizarán las investigaciones correspondientes para establecer causas del deceso y responsabilidades; hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad de la víctima ni posibles agravantes.

BCT