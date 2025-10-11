Muere Pepe Soho, fotógrafo mexicano y creador del museo inmersivo Mystika

Nacido el 20 de octubre de 1971, Pepe Soho tuvo una vida multifacética: fue diseñador de modas, músico, empresario y, más tarde, un fotógrafo galardonado internacionalmente. En 2017 hizo historia al ser el premiado por la Copa Mundial de Fotografía en Yokohama, Japón. Aquel momento marcó el reconocimiento mundial a su visión única del mundo natural.

Sus imágenes, a las que llamaba "cartas de amor a la naturaleza", capturaron paisajes desde México hasta Islandia, África, la Patagonia y la Antártida. Pero más allá de lo visual, su obra proponía una experiencia espiritual: un llamado a la contemplación y a reconectar con lo sagrado.

En 2021, Soho materializó esta filosofía con la inauguración de Mystika Museum en Tulum, un espacio sensorial dedicado a la espiritualidad de la naturaleza. En 2024, amplió su propuesta en la Torre Cuarzo de Reforma, en la capital del país.

