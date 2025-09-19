Muere Papayita tras ingerir solvente colocado como broma en su bebida; denunció acoso laboral

Poco después, presentó síntomas de intoxicación severa y fue internado en la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permaneció hospitalizado durante más de dos semanas hasta su fallecimiento.

Familiares del trabajador habían señalado desde antes que Carlos era víctima constante de acoso laboral disfrazado de “bromas”. Entre los incidentes que padeció estaban el robo de su comida, el ponchado de las llantas de su bicicleta, el ocultamiento de su teléfono celular y amenazas verbales por parte de compañeros del mismo centro comercial.

El caso ha generado indignación en la comunidad, y ha sido ampliamente compartido en redes sociales como un ejemplo de cómo la violencia laboral puede ser minimizada hasta tener consecuencias fatales.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación. Se solicitó el acceso a las grabaciones de cámaras de seguridad del centro comercial y se están recabando testimonios de testigos y compañeros para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

La familia de Carlos exige justicia, afirmando que lo que algunas personas consideraban como “bromas” fue en realidad un acoso constante, cruel y sistemático que terminó en una tragedia evitable.