Muere otra víctima de explosión de pipa en Iztapalapa; van 20 fallecidos

La dependencia detalló que, hasta el corte de las 10:00 horas, se contabilizan 31 personas hospitalizadas, 33 altas médicas y 20 fallecimientos derivados del siniestro ocurrido el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, uno de los puntos viales más transitados en los límites de Iztapalapa y Nezahualcóyotl.