Muere otra víctima de explosión de pipa en Iztapalapa; van 20 fallecidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cifra de víctimas mortales por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa se elevó a 20, de acuerdo con el más reciente informe emitido por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX) este miércoles.
La dependencia detalló que, hasta el corte de las 10:00 horas, se contabilizan 31 personas hospitalizadas, 33 altas médicas y 20 fallecimientos derivados del siniestro ocurrido el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, uno de los puntos viales más transitados en los límites de Iztapalapa y Nezahualcóyotl.
El accidente se registró cuando una pipa que transportaba cerca de 50 mil litros de gas LP volcó y posteriormente explotó, lo que provocó un fuerte incendio que alcanzó vehículos, viviendas y comercios cercanos.
Entre las víctimas se encuentra el chofer de la unidad, Fernando Soto Munguía, quien murió hace unas horas mientras permanecía internado en el Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS, luego de sufrir quemaduras graves.
Las autoridades capitalinas han reiterado que la investigación continúa para determinar responsabilidades de la empresa transportista y esclarecer las causas del percance. Mientras tanto, familiares de heridos y fallecidos han señalado la falta de apoyos inmediatos tras la tragedia.