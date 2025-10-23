Muere niño por caída de techumbre durante clase de deportes en escuela de Coahuila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un menor de seis años de edad perdió la vida la mañana del miércoles anterior, luego de que una estructura metálica en construcción colapsara dentro de su escuela primaria, ubicada en el ejido San Miguel, municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron en la Escuela Primaria “Cuauhtémoc”, mientras el menor, identificado como Anuel Esquivel Cruz, participaba en una clase de educación física al aire libre. En ese momento, una parte de la techumbre en proceso de instalación se desprendió y cayó sobre él.