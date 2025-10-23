Muere niño por caída de techumbre durante clase de deportes en escuela de Coahuila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un menor de seis años de edad perdió la vida la mañana del miércoles anterior, luego de que una estructura metálica en construcción colapsara dentro de su escuela primaria, ubicada en el ejido San Miguel, municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila.
De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron en la Escuela Primaria “Cuauhtémoc”, mientras el menor, identificado como Anuel Esquivel Cruz, participaba en una clase de educación física al aire libre. En ese momento, una parte de la techumbre en proceso de instalación se desprendió y cayó sobre él.
A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU) lamentó el hecho y confirmó que la techumbre no contaba con los permisos ni supervisión del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), ni de la Subsecretaría de Protección Civil estatal.
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) expresó condolencias a la familia y aseguró que colabora con las autoridades estatales en las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
