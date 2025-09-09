Muere niña de 9 años en Chiapas tras quedar sepultada su casa por deslave

La Concordia, Chiapas (MiMorelia.com).- Este martes Protección Civil de Chiapas confirmó el fallecimiento de una menor de 9 años, identificada como Juana “N”, originaria de la comunidad Nuevo Tenejapa, luego de un deslizamiento de ladera que afectó su vivienda tras las intensas lluvias recientes en la región.

De acuerdo con la dependencia, la menor fue trasladada por habitantes de la localidad hacia la colonia Nuevo Paraíso, siguiendo los usos y costumbres de la comunidad para su digna sepultura.

Protección Civil informó además que, durante las labores de atención, fueron rescatadas cinco personas más, quienes resultaron con lesiones de distinta gravedad y fueron trasladadas para recibir atención médica.

Los menores, de 13 y 7 años, fueron trasladados vía aérea a Villaflores para recibir atención especializada:

Adolescente de 13 años con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico.

Niña de 7 años con contusión ocular y traumatismo craneoencefálico.

Asimismo, otras tres personas fueron atendidas: