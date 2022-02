Muere niña al comer galleta envenenada que era para su perro

Las menores comenzaron a sentirse mal y fueron llevadas para ser atendidas por médicos, pero Valeria no sobrevivió, mientras que la otra pequeña es reportada como delicada de salud.

Al respecto, el presidente municipal de Tototlán, Juan Carlos Vázquez Coyul, escribió en sus redes sociales que lamenta la muerte de la menor y se dijo al pendiente del caso:

"La terrible noticia de lo acontecido con Heidy Valeria ha conmocionado a #Tototlán. En lo personal, tener dos hijas me ha hecho ver el mundo de distinta manera, por eso he estado al pendiente de este caso desde el ámbito de la competencia Municipal. Cosas como estas no deben suceder de nuevo".