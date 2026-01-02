Muere mujer tras colapso de vivienda por sismo en Guerrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, confirmó el fallecimiento de una mujer de aproximadamente 50 años en la comunidad de Las Minas, municipio de San Marcos, tras el sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este 2 de enero.

De acuerdo con la mandataria, la víctima perdió la vida luego del colapso de su vivienda durante el movimiento telúrico. Aunque en redes sociales circula el nombre de Felicitas Villalba de León, autoridades no han confirmado oficialmente la identidad.

El epicentro del sismo se localizó en el municipio de San Marcos, en la región Costa Chica del estado. De forma preliminar, autoridades reportan al menos 500 viviendas con daños, que van desde desprendimientos de tejas hasta afectaciones estructurales graves.