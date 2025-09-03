Muere mexicano bajo custodia de ICE en Arizona; investigan causas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un ciudadano mexicano identificado como Lorenzo Antonio Batrez, de 32 años de edad, falleció mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), en el estado de Arizona.

De acuerdo con las autoridades migratorias estadounidenses, el hombre estaba detenido en el Centro Correccional de Florence, pero fue trasladado el pasado domingo 31 de agosto al Centro Médico Mountain Vista, en la ciudad de Mesa, donde fue declarado sin signos vitales a su arribo. Hasta el momento, ICE no ha detallado la causa oficial de la muerte, la cual continúa bajo investigación.

Lorenzo Antonio Batrez había sido detenido por última vez en julio de 2025 tras ser acusado de asalto agravado y posesión de una sustancia controlada. Aunque un juez le concedió la libertad condicional al declararse culpable, fue arrestado nuevamente por ICE al momento de su liberación y trasladado al centro de detención en Florence, donde esperaba su deportación a México.