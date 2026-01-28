Muere Katherine, la niña que conmovió por su lucha contra el cáncer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Katherine, la niña originaria de Tabasco que se volvió viral tras expresar a su madre que “ya se quería ir al cielo” mientras enfrentaba el cáncer, falleció luego de una intensa lucha contra la enfermedad.

El caso se dio a conocer a través de un video difundido en redes sociales y retomado por medios nacionales, donde la menor aparece sentada en una cama de hospital, con evidente agotamiento físico, hablando con una serenidad que conmovió a miles de personas.

Las imágenes generaron una oleada de mensajes de solidaridad, oraciones y reflexiones sobre el dolor que enfrentan niñas y niños sometidos a tratamientos médicos prolongados, así como sobre el impacto emocional que estas enfermedades tienen en sus familias.

Tras confirmarse su fallecimiento, usuarios expresaron su pesar y recordaron a Katherine como un símbolo de fortaleza, sensibilidad y valentía.