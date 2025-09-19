Muere Julieta Fierro, pionera de la divulgación científica en México, reportan

Una vida dedicada a la ciencia

Julieta Fierro fue investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM, además de ocupar la Silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua y ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su máximo nivel.

Se dedicó a la divulgación de la ciencia a través de múltiples plataformas. Trabajó en exposiciones para museos, escribió libros y artículos, participó en programas de radio y televisión, además de dictar conferencias en México y el extranjero.

A lo largo de su trayectoria, recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Kalinga de la UNESCO, el de la Academia de Ciencias del Mundo, y el Premio Mario Molina.

También fue distinguida con cuatro doctorados honoris causa y fue miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias.

Con su fallecimiento, México pierde a una de las voces más destacadas en la enseñanza y difusión de la astronomía y las ciencias exactas, recordada por su capacidad de acercar el conocimiento a públicos de todas las edades.