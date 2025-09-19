Muere Julieta Fierro, pionera de la divulgación científica en México, reportan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes se reportó el fallecimiento de la astrónoma y divulgadora científica Julieta Fierro Gossman, una de las más reconocidas investigadoras y promotoras del conocimiento del cosmos en México.
El periodista Juan Becerra Acosta informó a través de redes sociales el deceso con este mensaje.
“Lamento profundamente el fallecimiento de Julieta Fierro Gossman. Científica, estudiosa del cosmos, pionera en la divulgación de la ciencia. Hoy más cerca que nunca de los cuerpos celestes que tanto estudió. Abrazo a Luis y Agustín, sus hijos”, escribió el comunicador en la red social X (antes Twitter).
Al momento de esta redacción (1:20 pm) las causas de la muerte no fueron precisadas.
ACTUALIZACIÓN: minutos después de esta publicación (1:25 pm), la UNAM confirmó el deceso en sus redes sociales.
Julieta Fierro fue investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM, además de ocupar la Silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua y ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su máximo nivel.
Se dedicó a la divulgación de la ciencia a través de múltiples plataformas. Trabajó en exposiciones para museos, escribió libros y artículos, participó en programas de radio y televisión, además de dictar conferencias en México y el extranjero.
A lo largo de su trayectoria, recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Kalinga de la UNESCO, el de la Academia de Ciencias del Mundo, y el Premio Mario Molina.
También fue distinguida con cuatro doctorados honoris causa y fue miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias.
Con su fallecimiento, México pierde a una de las voces más destacadas en la enseñanza y difusión de la astronomía y las ciencias exactas, recordada por su capacidad de acercar el conocimiento a públicos de todas las edades.
