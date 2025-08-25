Muere joven por probable caso de rabia humana, en Zacatecas

La joven había sido atendida en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, donde permanecía bajo observación médica desde el 13 de agosto. A pesar de los esfuerzos médicos, su estado de salud se deterioró en las últimas horas.

La Secretaría de Salud de Zacatecas precisó que aún se está a la espera de la confirmación de las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), mientras continúan los protocolos epidemiológicos correspondientes.

El gobernador David Monreal Ávila instruyó a las autoridades sanitarias del estado a brindar todas las facilidades a la familia para la entrega del cuerpo, así como apoyo en el traslado a su lugar de origen.