Muere joven por probable caso de rabia humana, en Zacatecas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una paciente de 17 años originaria del municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas, falleció a causa de una falla multiorgánica derivada de un probable caso de rabia humana, informó la Secretaría de Salud estatal.
La joven había sido atendida en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, donde permanecía bajo observación médica desde el 13 de agosto. A pesar de los esfuerzos médicos, su estado de salud se deterioró en las últimas horas.
La Secretaría de Salud de Zacatecas precisó que aún se está a la espera de la confirmación de las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), mientras continúan los protocolos epidemiológicos correspondientes.
El gobernador David Monreal Ávila instruyó a las autoridades sanitarias del estado a brindar todas las facilidades a la familia para la entrega del cuerpo, así como apoyo en el traslado a su lugar de origen.
Asimismo, se mantiene activo el protocolo de profilaxis para los contactos cercanos a la paciente y la trazabilidad de la ruta, a fin de evitar nuevos contagios.
rmr