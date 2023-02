Muere influencer en Sinaloa tras someterse a cirugía para bajar de peso

En tanto, la familia de la influencer denunció ante la Vicefiscalía Regional de Justicia Zona Centro el caso, mismo que ya es investigado por la Fiscalía General de Sinaloa.

Medios locales reportaron que esta clínica cuenta con siete demandas y más de 15 afectados por cirugías mal hechas.

"Aproximadamente son 7 demandas en contra de esta clínica y de este médico. Algunas personas no las nombro por respeto ya que ellos no me han dado autorización, pero sí, aproximadamente 7; más aproximadamente de 15 a 20 casos de otras personas que se han comunicado y que por motivos personales ellos no denunciaron", señaló Esmeralda Morales, hermana de la víctima.