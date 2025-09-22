Muere estudiante del IPN tras explosión de pipa en Iztapalapa; suman 29

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Politécnico Nacional (IPN) confirmó el fallecimiento de Alí Yael González Aranda, estudiante del CECyT 7 “Cuauhtémoc”, víctima de la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México.
A través de un mensaje oficial, la institución expresó sus condolencias y solidaridad con la familia y amigos del joven alumno, cuyo deceso se suma a la cifra de víctimas mortales por el siniestro.
"El Instituto Politécnico Nacional se une al duelo por la irreparable pérdida de nuestro estudiante Alí Yael González Aranda, del #CECyT7.
Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos.
Descanse en paz", se leyó en las redes del IPN.
De acuerdo a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, hasta las 10:00 horas de este lunes, el saldo del accidente se mantiene en 29 fallecidos, 16 personas hospitalizadas y 39 dadas de alta.
El accidente ocurrió cuando una pipa de gas explotó en la zona del Puente de la Concordia, lo que ocasionó daños a viviendas, vehículos y afectó a decenas de personas que transitaban en el lugar.
