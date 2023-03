Muere el primer actor Ignacio López Tarso

Don Ignacio López Tarso, mi padre, está dando la batalla contra una neumonía grave. Su estado de salud en general es delicado. Sigue en terapia intermedia. Tiene insuficiencia renal, cardíaca, pulmonar, etcétera. Está semi inconsciente. No puede hablar. No puede hablar. No puede comer. Le puse a Vivaldi en la madrugada. Estuve con él desde las 11 de la noche”

Fue el mensaje que dio su hijo.