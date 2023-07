Muere el empresario Alejandro Martí; fundador de México SOS tras secuestro de su hijo

El 4 de junio de 2008, Fernando Martí, de 14 años de edad, hijo del empresario, fue secuestrado durante un supuesto retén de agentes federales. Su cuerpo sin vida fue hallado 53 días después.

Ante el hartazgo por la inseguridad del país, el empresario fundó ese mismo año México SOS, una organización de la sociedad civil que busca contribuir a las condiciones de seguridad pública y paz social.

Lo anterior lo llevó a participar en 2008 en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, donde estaba presente el entonces presidente Felipe Calderón y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

"El dolor y la muerte de mi hijo me ha dado el honor hoy de poderme expresar ante ustedes, en nombre de todos aquellos que han sufrido una pena como yo, en nombre de todos aquellos mexicanos, padres y madres y familias y fernandos, que existen miles en este país, que no han tenido un foro como este. Señores si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo. Si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción", dijo.