Muere chofer de pipa en Iztapalapa; suman 19 muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa se elevó a 19, luego de que se confirmara la muerte de Fernando Soto Munguía, conductor del vehículo.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX) informó en su más reciente corte que, además de las 19 víctimas mortales, se contabilizan 32 personas hospitalizadas y 33 altas médicas tras el siniestro ocurrido el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, una de las principales vías de acceso a la capital.