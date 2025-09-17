Muere chofer de pipa en Iztapalapa; suman 19 muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa se elevó a 19, luego de que se confirmara la muerte de Fernando Soto Munguía, conductor del vehículo.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX) informó en su más reciente corte que, además de las 19 víctimas mortales, se contabilizan 32 personas hospitalizadas y 33 altas médicas tras el siniestro ocurrido el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, una de las principales vías de acceso a la capital.
De acuerdo con reportes oficiales, el conductor de la pipa había sido trasladado inicialmente a un hospital en el Estado de México debido a la gravedad de sus quemaduras, y posteriormente ingresó al Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS, donde permaneció internado hasta su fallecimiento.
El día del accidente, el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, confirmó que el chofer estaba en estado crítico. Posteriormente, la fiscal general de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján, precisó que el conductor se encontraba bajo calidad de detenido, y que el proceso judicial dependería de la evolución de su salud.
La tragedia, que involucró a una pipa con aproximadamente 50 mil litros de gas LP, dejó también daños en vehículos y viviendas cercanas. El gobierno capitalino mantiene abierta la investigación para determinar responsabilidades de la empresa transportista y del operador.
rmr