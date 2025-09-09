Muere capitán de la Marina durante ejercicio de tiro en Sonora; Semar lamenta fallecimiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, miembro activo de la Secretaría de Marina-Armada de México, falleció este martes durante un ejercicio de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora.

La dependencia federal confirmó la noticia a través de un breve comunicado en el que expresó su solidaridad con la familia del oficial:

“La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará todo el respaldo, conforme a lo establecido por la ley”.

Hasta el momento, no se ha precisado si el deceso obedeció a un accidente, error humano o alguna otra circunstancia, lo que ha generado cuestionamientos en redes sociales.