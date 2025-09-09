Muere capitán de la Marina durante ejercicio de tiro en Sonora; Semar lamenta fallecimiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, miembro activo de la Secretaría de Marina-Armada de México, falleció este martes durante un ejercicio de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora.
La dependencia federal confirmó la noticia a través de un breve comunicado en el que expresó su solidaridad con la familia del oficial:
“La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará todo el respaldo, conforme a lo establecido por la ley”.
Hasta el momento, no se ha precisado si el deceso obedeció a un accidente, error humano o alguna otra circunstancia, lo que ha generado cuestionamientos en redes sociales.
Previo a este incidente, Del Ángel Zúñiga se desempeñó como subadministrador de Operación Aduanera en el puerto de Manzanillo, Colima, considerado uno de los más estratégicos del país por su relevancia en el comercio marítimo y, al mismo tiempo, por los antecedentes de tráfico de drogas y contrabando.
Fue removido del cargo en mayo de 2023, en el marco del proceso de transición con el que se sustituyó a mandos militares por civiles en la administración de aduanas, una decisión que generó debate público debido a la importancia del control en los puertos.
Egresado de la Heroica Escuela Naval Militar, el capitán se graduó en 2003 como ingeniero en Ciencias Navales, consolidando una carrera de más de dos décadas dentro de la Marina.
Autoridades aún no han ofrecido un informe detallado sobre las causas de la muerte, aunque se espera que en los próximos días se brinden mayores precisiones para aclarar lo ocurrido en el ejercicio militar.
