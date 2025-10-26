Muere Alicia Bonet, actriz de "Hasta el viento tiene miedo"

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento. Bonet contaba con 78 años de edad al momento de su deceso. Nació el 17 de abril de 1947 y comenzó su carrera artística desde muy joven.

Durante su carrera, trabajó con directores destacados y compartió escena con actrices como Marga López y Maricruz Olivier. Su papel en Hasta el viento tiene miedo le otorgó reconocimiento internacional, al interpretar a una de las estudiantes del internado donde se desarrolla la historia.