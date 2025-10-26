Muere Alicia Bonet, actriz de "Hasta el viento tiene miedo"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) informó este domingo el fallecimiento de la actriz mexicana Alicia Bonet, reconocida por su trayectoria en el cine nacional durante las décadas de los años 60 y 70.
A través de un breve mensaje en redes sociales, la ANDI destacó la participación de Bonet en cintas emblemáticas como Hasta el viento tiene miedo (1968), dirigida por Carlos Enrique Taboada, película de terror psicológico que se consolidó como un clásico del cine mexicano. También se mencionan otros títulos como Despedida de soltera y El escapulario.
Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento. Bonet contaba con 78 años de edad al momento de su deceso. Nació el 17 de abril de 1947 y comenzó su carrera artística desde muy joven.
Durante su carrera, trabajó con directores destacados y compartió escena con actrices como Marga López y Maricruz Olivier. Su papel en Hasta el viento tiene miedo le otorgó reconocimiento internacional, al interpretar a una de las estudiantes del internado donde se desarrolla la historia.
La noticia ha generado reacciones entre figuras del medio artístico y seguidores del cine mexicano, quienes han recordado sus actuaciones en diversos foros digitales. La ANDI expresó sus condolencias a familiares y amigos, en nombre del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia.
