Muere adulta mayor tras accidente del Tren Interoceánico; suman 14 víctimas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La señora Hilda Alcántara, de 73 años, falleció este 1 de enero como consecuencia del accidente ferroviario del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Con su deceso, la cifra de víctimas mortales asciende a 14.
La Secretaría de Marina y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) confirmaron el fallecimiento, ocurrido a las 10:35 horas en una unidad del IMSS Bienestar, donde permanecía internada desde días atrás.
“La Secretaría de Marina lamenta profundamente el fallecimiento de una mujer de 73 años […] consecuencia del accidente del tren del Corredor Interoceánico”, publicó la dependencia en redes sociales.
Por su parte, la CEAV detalló que Hilda fue atendida primero en la clínica del ISSSTE en Tehuantepec y posteriormente trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS Bienestar, donde recibió atención médica especializada y procedimientos quirúrgicos de urgencia.
Durante su estancia, personal de la CEAV brindó acompañamiento integral a su familia, conforme a los protocolos de atención a víctimas.
“Nuestro compromiso es brindar todo el respaldo necesario para que reciban una atención digna, humana y con perspectiva de derechos”, señaló el organismo.
El accidente ocurrió días atrás en territorio oaxaqueño, cuando un convoy del Tren Interoceánico se descarriló, dejando varios muertos y heridos. Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido públicamente las causas del siniestro.
SHA