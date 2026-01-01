Muere adulta mayor tras accidente del Tren Interoceánico; suman 14 víctimas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La señora Hilda Alcántara, de 73 años, falleció este 1 de enero como consecuencia del accidente ferroviario del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Con su deceso, la cifra de víctimas mortales asciende a 14.

La Secretaría de Marina y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) confirmaron el fallecimiento, ocurrido a las 10:35 horas en una unidad del IMSS Bienestar, donde permanecía internada desde días atrás.

“La Secretaría de Marina lamenta profundamente el fallecimiento de una mujer de 73 años […] consecuencia del accidente del tren del Corredor Interoceánico”, publicó la dependencia en redes sociales.