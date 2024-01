Morenistas rechazan precandidatura de Rommel Pacheco en Yucatán [VIDEO]

Lo decimos con mucho respeto, no es nada personal, Rommel Pacheco no viene a jalar la carreta, sino a subirse en ella, pues no cuenta con estructura, ni tiene afinidad con la militancia y lo más importante: representa un gran peligro para el movimiento porque tiene el mismo ADN que otros que han traicionado al pueblo y a la militancia, como la senadora Lily Téllez en Sonora”

Señalaron