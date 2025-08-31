Morena y PAN traban relevo en San Lázaro; extienden presidencia cinco días

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Cámara de Diputados inició su segundo año legislativo con tensiones entre Morena y el PAN, al no llegar a un consenso sobre quién presidirá la Mesa Directiva. Ante la falta de acuerdos, el pleno decidió extender por cinco días el mandato del actual presidente, el morenista Sergio Gutiérrez Luna.
Durante la sesión de apertura del primer periodo ordinario, la mayoría parlamentaria de Morena rechazó las propuestas del PAN, que incluían a Margarita Zavala, Kenia López, Federico Döring y Germán Martínez como posibles perfiles para encabezar la Mesa Directiva.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confirmó la falta de consenso y aseguró que, si bien no es una crisis política, se trata de una situación compleja que podría escalar si no se resuelve antes del 5 de septiembre.
“No hemos logrado el consenso sobre esta situación, aunque tengo confianza en que lo vamos a lograr [...]. Hoy vamos a declarar que no hubo condiciones, no se reunió la mayoría calificada y, por tanto, queda extendida la Mesa Directiva actual por cinco días más”, declaró Monreal a medios nacionales.
Pese a las diferencias entre bancadas, el legislador expresó su confianza en alcanzar un acuerdo que garantice la gobernabilidad del Congreso.
rmr