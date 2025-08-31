Morena y PAN traban relevo en San Lázaro; extienden presidencia cinco días

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confirmó la falta de consenso y aseguró que, si bien no es una crisis política, se trata de una situación compleja que podría escalar si no se resuelve antes del 5 de septiembre.

“No hemos logrado el consenso sobre esta situación, aunque tengo confianza en que lo vamos a lograr [...]. Hoy vamos a declarar que no hubo condiciones, no se reunió la mayoría calificada y, por tanto, queda extendida la Mesa Directiva actual por cinco días más”, declaró Monreal a medios nacionales.

Pese a las diferencias entre bancadas, el legislador expresó su confianza en alcanzar un acuerdo que garantice la gobernabilidad del Congreso.

rmr