Morena se deslinda de declaraciones sobre narcotráfico hechas por su colaboradora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de la polémica generada por las declaraciones de una colaboradora de Morena durante un debate juvenil en 2025, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México emitió una nota aclaratoria para deslindarse oficialmente de sus dichos y rechazar las acusaciones que se han hecho públicas en redes sociales y medios de comunicación.

En el documento, firmado por la Coordinación de Comunicación Social del grupo parlamentario, Morena señala que las declaraciones fueron hechas a título personal por la colaboradora durante el foro juvenil “Razonados”, organizado por La Razón de México. Subraya que sus afirmaciones no representan la postura oficial del grupo ni de sus integrantes.

Durante ese evento, la encargada de comunicación digital de Morena en la Cámara de Diputados de la CDMX sostuvo que el crimen organizado en México recluta entre 160 mil y 185 mil personas, convirtiéndose en una de las principales fuentes de empleo ilegal. Además, señaló que estas organizaciones requieren el ingreso de alrededor de 350 nuevos integrantes por semana, debido a las bajas ocasionadas por detenciones o muertes.

Sus declaraciones generaron reacciones inmediatas por parte de legisladores de la oposición, quienes consideraron que dichas afirmaciones podrían normalizar o justificar la existencia del narcotráfico ante la falta de empleos formales. La funcionaria negó tajantemente esta interpretación, aclarando que su intención era exponer la dimensión estructural del problema, no justificarlo.