Morena respaldará reducción de jornada laboral a 40 horas: Monreal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, anunció que este martes 25 de noviembre podría aprobarse la Ley General contra la Extorsión, una de las prioridades del Congreso para esta semana.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el legislador informó que se prevé realizar sesiones presenciales entre martes y miércoles para discutir y, en su caso, aprobar varias leyes de la agenda legislativa.

“El martes se aprobará la Ley General contra la Extorsión”, adelantó Monreal, y precisó que esta norma fue previamente modificada por el Senado y ahora será revisada por la Cámara de Diputados.

Entre las iniciativas que también serán analizadas figuran la Ley de Delitos Ambientales, la Ley de Aguas, la Ley de Salud y una reforma a la Ley Arancelaria, todas incluidas en el paquete de trabajo que busca sacar adelante el Congreso antes del cierre del año legislativo.