Morena respaldará reducción de jornada laboral a 40 horas: Monreal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, anunció que este martes 25 de noviembre podría aprobarse la Ley General contra la Extorsión, una de las prioridades del Congreso para esta semana.
A través de un video difundido en sus redes sociales, el legislador informó que se prevé realizar sesiones presenciales entre martes y miércoles para discutir y, en su caso, aprobar varias leyes de la agenda legislativa.
“El martes se aprobará la Ley General contra la Extorsión”, adelantó Monreal, y precisó que esta norma fue previamente modificada por el Senado y ahora será revisada por la Cámara de Diputados.
Entre las iniciativas que también serán analizadas figuran la Ley de Delitos Ambientales, la Ley de Aguas, la Ley de Salud y una reforma a la Ley Arancelaria, todas incluidas en el paquete de trabajo que busca sacar adelante el Congreso antes del cierre del año legislativo.
Respecto a la iniciativa para establecer una jornada laboral de 40 horas, Monreal subrayó que aún no ha sido presentada formalmente por el Ejecutivo, pero aseguró que Morena está lista para respaldarla.
“No nos ha llegado ninguna iniciativa, por tanto, no tenemos material para legislar. Cuando llegue, vamos a acelerar su aprobación”, afirmó.
El legislador indicó que se trata de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, y reiteró que su grupo parlamentario apoyará la reducción de la jornada laboral como parte de los compromisos de la actual administración.
