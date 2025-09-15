Morena propone iniciativa para donar vacaciones a compañeros de trabajo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa que busca permitir la donación voluntaria de días de vacaciones entre trabajadores, en casos específicos que impliquen cuidados de salud o licencias parentales.

La propuesta fue presentada por la diputada Carina Piceno Navarro y pretende adicionar un nuevo artículo a la Ley Federal del Trabajo (LFT), con el fin de establecer un esquema de solidaridad entre compañeros de trabajo.

De acuerdo con el proyecto legislativo, la donación de días solo aplicaría en las siguientes situaciones:

Para que el trabajador beneficiario pueda cuidar a un pariente enfermo .

Para atender a una persona con discapacidad que requiera acompañamiento.

Para extender el tiempo de licencia de maternidad o paternidad, más allá de los días legalmente otorgados.

La iniciativa establece que la donación será completamente voluntaria, sin implicaciones salariales, ni para el donante ni para el beneficiario. Tampoco podrá usarse para fines recreativos o vacacionales.

Aunque aún debe pasar por comisiones, esta reforma plantea una alternativa que podría fortalecer el apoyo entre compañeros dentro del entorno laboral formal en México.

RYE-